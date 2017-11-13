Siguen las llamadas de falsa alarma

Siguen los llamados de falsa alarma que hacen que se movilizen las diferentes corporaciones de Seguridad lo cual algunas veces dejan desprotegidos otros sectores de la ciudad.

Esta vez se recibe el llamado de que se encontraba una persona sin vida en el Boulevard Centenario a la altura del Hospital Chavarria pero cuando llegan elementos de seguridad no encuentran a nadie en esa área por lo cual peinan el área buscando a dicha persona pero resultando esto en una llamada de falsa alarma.

Ya es común que por broma o quisa por otros intereses se realicen este tipo de llamadas lo cual hace que se movilizen elementos Policiacos y se descuiden otros sectores de la ciudad.