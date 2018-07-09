Siguen llamadas de fraude en Eagle Pass

Empleados de tiendas de conveniencia en Eagle Pass siguen siendo víctimas de llamadas de fraude por supuestos directivos de las cadenas comerciales donde trabajan y que les piden que retiren una cierta cantidad de dinero de la caja y se las depositen a una cuenta bancaria.

Lo anterior fue dado a conocer por la oficina de Policía de Eagle Pass que es la que recibe las denuncias por estos hechos.

En menos de dos semanas ya suman tres los casos sucedidos en la ciudad de Eagle Pass y uno más en la ciudad de Del Río, en los cuales han sido estafados los empleados y en algunos de los casos se han hecho depósitos a los estafadores.

Las autoridades siguen pidiendo a los empleados de tiendas, así como de casas de cambio, que tengan cuidado con este tipo de llamadas y verifiquen bien que sea en realidad personal de sus corporaciones los que realizan las llamadas antes de hacer un depósito y caigan en este tipo de delitos.