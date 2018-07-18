Siguen los robos a casa habitación

Se levantaba la denuncia de un robo a casa habitación, ahora en el sector Año 2000 en la calle San Isidro en el domicilio marcado con el número 634, donde los amantes de lo ajeno lograron llevarse dinero en efectivo y algunos artículos personales, así como una bicicleta.

El reporte fue hecho por el propietario del domicilio de nombre Juan Carlos Santiago Victoriano de 39 años de edad, el cual narró a los oficiales que alrededor de las 5:00 pm él había salido de su domicilio a realizar unos pendientes, regresando aproximadamente a las 7:00pm dos horas más tarde , se percató que la puerta y ventana trasera se encontraban forzadas y abiertas y al ingresar al domicilio se dio cuenta que le faltaban varias de sus pertenencias como , una bicicleta, perfumes, ropa y $ 2500 pesos en efectivo que guardaba en la casa.

Al preguntarle si sospechaba de alguien dijo desconocer quien o quienes pudieran haber efectuado el robo por lo que acudiría a interponer su formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que iniciaran con las investigaciones y dar con el paradero de él o los responsables.

Cabe mencionar, que en lo que va de la semana ya son 5 los asaltos a casa habitación los ocurridos en ese sector donde colindan las colonias Año 2000 , Acoros y Villas del Carmen y aparte de las violaciones a jovencitas efectuadas en la colonia Cumbres colonia que es aledaña a este sector y mismo que hace dos semanas había señalado como de los más conflictivos en la ciudad y que la alcaldesa había pedido que se reforzará la vigilancia en estas zona, la cual hasta el momento no ha sido efectiva y ha sido revelada por los malhechores.