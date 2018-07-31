Siguen los robos a casa habitación

Se tomaba conocimiento por parte de Agencia de Investigación Criminal del robo suscitado a un domicilio ubicado sobre la calle Ramón López número 3902 de la colonia Hidalgo.

Los elementos policiacos se entrevistaron con Juan Pablo Luna Garza de 20 años quien dijo que el domicilio es propiedad de su suegro y que él lo estaba cuidando mientras estaba de vacaciones.

El joven comentó que él había asistido al domicilio un día antes cerca de las 11 de la noche y se había retirado para regresar al día siguiente ya por la tarde, y al entrar al lugar se percató que faltaba una pantalla marca Samsung color negro de 32 pulgadas y un Xbox 360 , por lo que decidió levantar el reporte ante la policía, el joven también comentó, que la puerta trasera del domicilio no cierra bien y es por donde piensa que entró el ladrón o ladrones.

Al no ser él, propietario del domicilio, se estaría en espera de que llegara el dueño para que asistiera ante la Fiscalía General del Estado para que interpusiera su denuncia correspondiente.