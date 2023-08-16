Sin identificar cuerpo hallado en lote baldío

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de la región norte 01 hasta el momento no ha logrado la identificación del cuerpo de la persona que fue encontrada sin vida al interior de un lote baldío, el lunes por la tarde.

El coordinador del Ministerio Público, Juan Carlos Rivas señaló que hasta el momento detalló que los resultados de la necropsia de ley no arrojan que hayan muerto a consecuencia de algún hecho violento, por lo que pudiera tratarse de una muerte natural.

Determinó que hasta el momento no se han acercado personas con la finalidad de poder identificar el cuerpo, el cual se encontraba en un estado avanzado de descomposición.

“Se acudió con los elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes hicieron el levantamiento del cadáver, el cual fue traslado al SEMEFO de esta ciudad para conocer las causas de la muerte, debido a las ropas que traía y las condiciones en las que se encontraba pudiera ser una persona en situación de calle”.