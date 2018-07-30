Sin identificar la persona que murió en canchas del IMSS

La persona no ha sido identificada al momento, además la autopsia reveló que murió por causas naturales.
El pasado domingo se registró una movilización al reportarse el hallazgo de una persona muerta en las canchas deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social situado sobre el libramiento Mendoza Berrueto.
Elementos de las diferentes corporaciones policiacas arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área al localizar al fallecido.
El hombre estaba tendido boca abajo en un área habilitada como jardín, se procedió a realizar la inspección cadavérica.
A simple vista no presentaba huellas de violencia, por lo que el cuerpo fue trasladado a SEMEFO en donde se le practicó la autopsia.
La persona murió de causas naturales descartándose que haya fallecido de forma violenta, ya que no presentaba lesiones.
Así mismo no ha sido posible lograr su identificación, por lo que las indagaciones siguen efectuándose por parte del Ministerio Público.
Cabe mencionar que la persona ya tenía varias horas de haber fallecido al momento en que fue encontrada en el área de canchas deportivas de la clínica 11 del IMSS, la carpeta de investigación se está integrando para poder identificarlo.