Solo daños materiales en choque

La tarde del domingo se requería la presencia de las asistencias médicas debido a un choque que se suscitó en el cruce de las calles Abasolo y Anáhuac de la Zona Centro de la ciudad y en el cual se reportaban personas lesionadas en el lugar.

De inmediato arribaron paramédicos de Bomberos al lugar para atender a las personas lesionadas, que en realidad se trataba de una persona de la tercera edad que viajaba como acompañante en una de las unidades involucradas y que solo presentaba una pequeña molestia por la impresión del choque, por lo que la persona fue atendida en el lugar sin ser necesario ser trasladada a un hospital.

Elementos de Tránsito municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y donde comentaron que el accidente se suscitó cuando el conductor de una camioneta que circulaba sobre la calle Anáhuac y al llegar al cruce con Abasolo y por su falta de conocimiento de la ciudad, no se percata del señalamiento de alto y provoca ser impactado por un automóvil que circulaba en vía libre por la calle Abasolo.

Como responsable del accidente se señalaría al señor Gabriel “N” de 51 años de edad, el cual conducía una unidad marca Chevrolet Silverado color negro con placas del estado de Texas, como afectada quedaría la señora Hermelinda “N” de 53 años de edad, la cual conducía un automóvil marca Nissan Altima color blanco también con placas del estado de Texas.

Los involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar ya que harían efectivos los seguros de ambas unidades para la reparación de los daños, por lo cual fueron trasladados al edificio de Seguridad Pública para la firma de dicho acuerdo.