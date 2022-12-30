Sorprende tlacuache a vecinos del Centro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un tlacuache sorprendió a los vecinos de la Zona Centro, ya que deambulaba por los patios de los domicilios sobre la calle Cuauhtémoc, aparentemente en busca de comida, por lo que fue reportado ante Protección Civil.

En el lugar, un elemento de Cuerpo de Bomberos, logró poner a salvo al tierno animalito, que afortunadamente no presentaba lesiones ni golpes, para ser trasladado fuera de la mancha urbana en una canasta para mascotas, siendo liberado en un hábitat menos agresivo.

Cabe destacar que, este tipo de marsupiales silvestres no tienen comportamientos agresivos, incluso ayudan al ecosistema como depredadores de plagas que pueden afectar a los humanos, además, son considerados patrimonio no reconocido de la humanidad por su gran carisma.