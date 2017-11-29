Sufre fractura expuesta al trabajar

Dos empleados al momento de estar descargando un camión con placas de granito, una de las tablas de madera que las separaban y a su vez las sostenían se vence, provocando que las placas se cayeran del camión golpeando a los dos empleados, a uno de ellos en la espalda y a otro en distintas partes del cuerpo, siendo el último el más dañado, ya que sufre una fractura expuesta de su pierna derecha.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Bomberos y oficiales de Seguridad Pública para dar los primeros auxilios a los lesionados y después trasladarlos a la Clínica 11 del IMSS para su atención médica, dado la gravedad que presentaba uno de los lesionados, ya que no eran lesiones que ponen en riesgo su vida pero si incapacitan temporalmente, aparte de que va a ser requerido una intervención quirúrgica para el hombre que sufrió la fractura.

Algunos empleados del lugar se mostraron herméticos y no proporcionaban nombres de las personas involucradas, ya que decían que eran de una compañía externa que les estaban entregando el material, por lo cual no los conocían.

Los hechos ocurrieron en una bodega de un conocido comercio de venta de vitropisos, dicha bodega se encuentra instalada sobre la calle Santo Tomas de la colonia Buena Vista.

La persona con la fractura expuesta responde al nombre de Omar Alberto García Rodríguez de 28 años, del otro empleado no se dio a conocer el nombre.