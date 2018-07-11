Sujeto lo sorprende en su propia casa y lo navajea

Leonardo N. de 18 años de edad resultó lesionado de gravedad después de ser agredido con arma blanca por un sujeto que estaba escondido en el patio de su domicilio, los hechos se suscitaron en el sector Acoros.

En el hospital general Salvador Chavarría reportaban el ingreso de una persona lesionada, elementos policiacos acudieron a tomar conocimiento.

El afectado era atendido en el área de urgencias, el reporte médico indicaba que su estado de salud era delicado, ya que presentaba una herida ocasionada por arma punzocortante en el costado izquierdo.

Al ser cuestionado dijo que llegó a su casa después de trabajar, la vivienda se ubica sobre la calle Linaria entre bulevar Las Flores y Taray en el sector Acoros.

Salió al patio un momento y repentinamente fue atacado por un sujeto que estaba escondido, el responsable sacó una navaja y trató de defenderse con una silla.

Sin embargo el individuo logró herirlo en el costado izquierdo para después saltar la barda de la propiedad y darse a la fuga.

La policía ya realiza las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable, mismo que no pudo ser identificado.