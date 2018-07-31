Sujeto responsable de intentar violar a mujer enfrentaría proceso judicial

El individuo que fue detenido por cometer un abuso sexual en agravio de una dama en el sector Acoros, se encuentra aún en calidad de detenido y estaría enfrentando un proceso judicial.

Carlos Antonio N. alias “El Jarocho” de 37 años, se encuentra a disposición del Ministerio Público luego de intentar abusar de una mujer.

El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Preventiva municipal tras efectuarse su arresto.

La víctima lo identificó plenamente después de que la atacó cuando se encontraba dormida en el techo de su domicilio.

Se cuenta con 48 horas para resolver la situación legal del imputado, además de obtenerse los medios de prueba suficientes en el caso, se estaría iniciando un proceso judicial.

Al momento no se tiene información de que este individuo pudiera ser el mismo que ha estado cometiendo delitos de violación y abusos sexuales en los alrededores de las colonias Villas del Carmen, Año 2000, Acoros y Villarreal.

La afectada formalizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público aportando datos importantes para realizar investigaciones en el caso, además fue canalizada al área de atención a víctimas para que recibiera apoyo psicológico.