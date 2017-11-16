Supuesta fuga de gas en camión provoca alarma

Una supuesta fuga de gas en un cilindro de un camión, ocasionó alarma en una gasolinera al grado de acordonarse el área, al final de cuentas resultó ser solo una falla mecánica.

Francisco Contreras Obregón titular de Protección Civil, refirió que alrededor de las 06:00 horas se recibió el reporte de que un camión presentaba una fuga de gas.

De inmediato se registró una movilización debido a que la unidad se encontraba dentro de una gasolinera.

El protocolo de seguridad implementado fue acordonar el área y despejar los alrededores, esas fueron las instrucciones del responsable de la gasolinera.

Se procedió a revisar el camión de transporte de personal para luego ser sacado hacia el libramiento, dejando libre la gasolinera.

Tras realizarse una revisión, resultó que el cilindro de gas se había congelado, impidiendo el funcionamiento del camión.

Se mencionó también que estaba presentando fuga de gas, sin embargo no se detectó nada quedando todo sin novedad.

Desafortunadamente el área acordonada con el camión dentro de la gasolinera duró alrededor de cuatro horas.

El problema resultó ser que el tanque de gas se congeló impidiendo el funcionamiento de la unidad, en ningún momento existió riesgo.