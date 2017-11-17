Tenía la mandíbula fracturada y ni cuenta se había dado

El hombre fue golpeado por sujetos desconocidos resultando lesionado, sin embargo no se atendió hasta días después que empezó a sentir mucho dolor, al ser revisado presentaba una probable fractura en la mandíbula.

Al hospital general Salvador Chavarría reportaban el ingreso de una persona del sexo masculino lesionada por golpes.

Elementos policiacos se trasladaron a tomar conocimiento, en el área de urgencias se encontraba el afectado recibiendo atención médica.

Se trata de José Alfredo Rodríguez Esquivel de 30 años, quien tiene su domicilio en la colonia Buenos Aires.

Al ser cuestionado dijo que días atrás había sido golpeado por dos sujetos a los cuales no conoce, sin embargo no se atendió.

Al paso de los días empezó a sentir mucho dolor en la mandíbula, por lo que fue al nosocomio para que lo revisaran.

El médico que lo checó dijo a los elementos policiacos que presentaba una probable fractura en la mandíbula, por lo que requería de estudios y atención médica.

Como los hechos se registraron días atrás y no había datos de los responsables, la policía solo tomó conocimiento del ingreso de la persona al hospital.