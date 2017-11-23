Tenía objetos robados de domicilio

José Luis N. fue detenido al contar con una denuncia por un robo cometido en un domicilio en el sector Villa de Fuente, así mismo se logró recuperar diversos objetos, por lo que ya es investigado por parte del Ministerio Público.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, realizaban indagaciones sobre una denuncia formalizada por robo a casa habitación.

Los Policías ubicaron al presunto responsable el cual quiso darse a la fuga, forcejeó con los elementos pero por fortuna fue sometido.

Al iniciar las primeras investigaciones respecto a la denuncia presentada, el sujeto confesó que tenía en su poder diversos objetos que había robado.

Se logró asegurar una base matrimonial, dos colchones, un frigobar, calzado, perfumes, entre otros objetos de valor.

El presunto ladrón quedó en calidad de detenido, actualmente se encuentra a disposición del Ministerio público por el delito de resistencia de particulares.

Se efectúan investigaciones a fin de establecer si esta persona ha participado en más robos cometidos a interior de domicilios.