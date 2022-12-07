Termina prensado en carambola triple

ALLENDE, COAH. - Un aparatoso encontronazo sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 160 del tramo libre de Allende a Nueva Rosita, dejó numerosos daños materiales, un tráiler volcado sobre su costado y a un civil prensado entre los fierros retorcidos.

En el accidente carretero se vieron involucrados dos automóviles particulares y un tractocamión transportista con tarimas de madera, señaló el titular de Protección Civil y Bomberos del municipio de Allende, Hugo Martin Zubeldía Cantú.

Explicó que Mauro Amaya Marrufo de 66 años residente del estado de Durango, terminó atrapado, prensado y con fractura expuesta de fémur dentro de su camioneta GMC Sierra 1995, por lo que procedieron a su extracción para ser trasladado a un hospital de Sabinas, Coahuila.

Por su parte, el conductor del tractocamión Kenworth modelo 2007 que volcó, José Juan González García de 29 años de la empresa ‘Transportes FUGO’ y procedente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, resultó ileso, pero presentaba crisis nerviosa y no ameritó traslado al hospital.

Cabe señalar que la tercera unidad involucrada, es una Dodge Journey 2007 que fue encontrada sin ocupantes, pero, en el dispensario médico de la comunidad de Río Bravo de Allende, se localizó dos adultos y dos menores con lesiones mínimas, que no solicitaron traslado a ningún nosocomio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Guardia Nacional División Caminos, estos últimos quedaron a cargo del percance carretero y serán los encargados de deslindar responsabilidades.