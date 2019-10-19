Tres accidentes de moto en menos de 12 horas

Tres accidentes viales en donde se involucra a motociclistas se registraron en menos de 12 horas sobre el mismo Bulevar República, el saldo fue de cinco lesionados y daños materiales cuantiosos.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que la noche del jueves y mañana del viernes se atendieron tres percances.

Indicó que el primero de ellos se suscitó sobre el bulevar República a la altura del residencial “El Lago”, donde una camioneta Ford Escape blanca modelo 2008 conducida por María Lourdes “N” de 68 años no cedió el derecho de vía.

Señaló que provocó que se le impactara una motocicleta Kurazai blanco con negro, en donde viajaban Joel David “N” y María Gabriela “N”, ambos de 23 años.

Comentó que los jóvenes fueron atendidos y trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a la clínica 11 del IMSS.

Refirió que el segundo percance se registró sobre el mismo bulevar República en donde participaron Ramón “N” de 23 años conductor de un Pontiac Grand Prix rojo modelo 2005, impactó a una motocicleta Italika negro con rojo, tripulada por Joel “N” de 48 años.

Argumentó que el tercer accidente se suscitó también sobre el bulevar República, pero la mañana del viernes.

Manifestó que como presunto responsable aparece Joel “N” de 30 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika negra, debido a la falta de precaución se impactó contra una camioneta conducida por una dama.

Mencionó que el joven quien se dedica a la venta de donas fue trasladado por la misma conductora a un Hospital de la localidad.

Agregó que elementos de Tránsito y Vialidad de la Policía Preventiva Municipal se hicieron cargo de los tres accidentes.

La mañana del viernes se registró el tercer percance en donde otro motociclista resultó lesionado al impactarse contra una camioneta.