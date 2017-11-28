Un mes para investigación complementaria

Piedras Negras, Coah.- Alejandro Fierro Avila fue vinculado a proceso por parte de un juez, el delito fue homicidio cometido en riña en agravio de José Nelver Vicente Mexchuc, en hechos suscitados hace dos semanas sobre la avenida Carranza.

Durante este fin de semana se llevó a cabo la segunda audiencia después de que el abogado defensor del imputado solicitara la duplicidad del término.

En dicha audiencia el juez de control encontró elementos suficientes, por lo que vinculó a proceso a Fierro Avila.

La carpeta de investigación había sido presentada por el delito de homicidio simple doloso, sin embargo se cambió la calificativa.

El delito fue homicidio cometido en riña, por lo que se dio un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Durante este lapso el Ministerio Público y el abogado defensor estarán aportando más medios de prueba con respecto a los hechos suscitados sobre la avenida Carranza.

Tanto el imputado como los testigos emitieron sus testimonios sobre cómo se registraron los hechos hace dos fines de semana.

Por lo pronto Fierro Avila permanece en prisión preventiva mientras transcurre el periodo para la investigación complementaria que dio el juez de control.