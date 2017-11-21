Un muerto y un lesionado saldo de fin de semana

Dos personas resultaron lesionadas con arma blanca en hechos diferentes, las investigaciones se están efectuando, cabe mencionar que uno de los heridos murió horas después en el hospital donde se encontraba internado.

Durante este fin de semana se tomó conocimiento por parte de la Policía de dos reportes de personas lesionadas.

Uno de los casos se suscitó en la colonia 7 Casas, donde José Juan Covarrubias de 38 años, resultó lesionado al ser atacado con arma blanca.

Dijo que estaba en un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes cuando lo atacaron, no recuerda bien lo que pasó debido a que estaba ebrio.

Se encuentra internado en un hospital y se espera que se recupere para que la policía tome su testimonio de los hechos.

El otro caso se registró sobre avenida Carranza a la altura del sector Buena Vista, José Nelver Vicente Mexchuc se encontraba en un puesto de comida.

Repentinamente un sujeto de apodo “El Fierro” lo agredió con un cuchillo a la altura de la espalda para luego escapar.

Se están realizando las investigaciones correspondientes para lograr identificar plenamente a los dos agresores.

Cabe mencionar que José Nelver murió cuando se encontraba internado en un nosocomio de la localidad, ya que las lesiones que presentaban eran consideradas como graves.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal están efectuando indagaciones sobre ambos acontecimientos.