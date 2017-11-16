Vigilante de empresa se encuentra detenido

Bajo investigación se encuentra el vigilante de la empresa donde según se cometió un robo con violencia, se revisarán las cámaras de vigilancia.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la unidad de atención a detenidos, informó que el vigilante de este lugar se encuentra en calidad de detenido.

Fue arrestado por resistencia de particulares, por lo que se integra una carpeta de investigación por un supuesto auto robo.

En la presente semana Gregorio González Laborico, reportó que ocho sujetos habían entrado por la fuerza a la empresa.

Lo amenazaron con arma blanca para después robar barras de fierro, sin embargo al realizar las indagaciones resultó que no existió tal robo violento ni se llevaron nada de material.

El vigilante empezó a caer en contradicciones siendo detenido por elementos policiacos para efectos de investigación.

Al momento no se ha determinado si realmente se trata de un auto robo, se revisarán las cámaras de vigilancia del lugar de nombre Industrial del Río.