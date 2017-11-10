Vinculan a proceso a primer homicida detenido

Fue vinculado a proceso el sujeto que fue detenido en un principio por ser participante en un doble homicidio.

Salvador Oviedo Gómez, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, se solicitó una orden de aprehensión siendo presentado ante el juez de control.

En audiencia inicial efectuada la mañana de este jueves, el juez revisó la carpeta de investigación presentada por parte del Ministerio Público.

Tras revisar los elementos de prueba y los testimonios, tuvo a bien vincular a proceso al inculpado otorgando la prisión preventiva.

Oviedo Gómez es acusado de participar en el asesinato de dos personas en un domicilio del sector Mundo Nuevo.

En lo que continúa el proceso judicial permanecerá en prisión preventiva recluido en el CERESO local, las investigaciones siguen realizándose.

El Ministerio Público aportará más medios de prueba mientras transcurre el periodo de investigación complementaria.