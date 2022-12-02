Visibilizan abuso a menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una conferencia a realizarse en el auditorio de la Universidad de Ciencias de la Salud, este jueves se conmemorará el Dia de la Lucha Contra el Abuso Sexual a infantes y adolescentes.

“Ofreceremos unas pláticas informativas y orientaciones para población abierta, docentes y escuelas, para que tengan estas herramientas y puedan identificar cuando alguien está siendo víctima de abuso sexual”, dijo Iván Alejandro Moscoso González.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, indicó que es de suma importancia que padres de familia, adultos, docentes y los mismos jóvenes conozcan la forma de actuar cuando se presentan este tipo de situaciones con algún familiar, amigo o conocido.