Contactanos
Piedras Negras

Visibilizan abuso a menores

Dentro del marco de la lucha contra el abuso sexual a niños y niñas.

Por Alejandra Peña - 02 diciembre, 2022 - 01:28 a.m.
Este jueves conmemorarán esta fecha importante.
Este jueves conmemorarán esta fecha importante.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una conferencia a realizarse en el auditorio de la Universidad de Ciencias de la Salud, este jueves se conmemorará el Dia de la Lucha Contra el Abuso Sexual a infantes y adolescentes.

“Ofreceremos unas pláticas informativas y orientaciones para población abierta, docentes y escuelas, para que tengan estas herramientas y puedan identificar cuando alguien está siendo víctima de abuso sexual”, dijo Iván Alejandro Moscoso González.

Placeholder

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, indicó que es de suma importancia que padres de familia, adultos, docentes y los mismos jóvenes conozcan la forma de actuar cuando se presentan este tipo de situaciones con algún familiar, amigo o conocido.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados