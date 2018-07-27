Vuelca auto compacto sobre bulevar República

La tarde del viernes se reportaba al número de emergencia 911, que en el cruce del bulevar República y libramiento Román Cepeda se encontraba un auto compacto volcado y se reportaban personas lesionadas.

Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos quienes atendieron a una joven de nombre José Cantú Zaldívar de 20 años de edad y quien era quien conducía la unidad volcada, la persona solo presentaba algunos raspones, ninguna lesión de consideración, por lo que se atendió en el lugar sin ser necesario su traslado a un hospital.

El joven relató a los elementos de Tránsito municipal, que mientras viajaba con su unidad un auto compacto marca Hyundai Atos color rojo, uno de los neumáticos se ponchó, por lo que pierde el control de la unidad y vuelca sobre uno de sus costados, que algunas personas que pasaban por el lugar se acercaron a auxiliarlo y le ayudaron a poner la unidad sobre sus cuatro ejes.

Los elementos de Tránsito municipal solo tomaron conocimiento del asunto, ya que no sería consignado, al no haber daños a terceras personas ni al municipio.