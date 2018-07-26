Vuelca su unidad en los Sabinitos

La mañana del jueves ocurría la volcadura de una unidad automotriz en el lugar conocido como “la curva de Los Sabinitos”, donde el ocupante de la unidad quedó dentro de ella, causándole algunas lesiones leves.

Arribaron paramédicos de Bomberos y Cruz Roja los que trabajaron en coordinación para sacar a la persona lesionada del automóvil y así brindarle los primeros auxilios para luego ser trasladado a la clínica 11 del IMSS donde recibiría atención médica.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos, los cuales narraron que el accidente se suscitó cuando el conductor de una unidad marca Nissan Tsuru color guindo, al viajar a exceso de velocidad y al salir de la curva antes mencionada, pierde el control de su unidad y vuelca quedando dentro de la cuneta.

El conductor de la unidad de nombre Marco Antonio N de 33 años de edad se reportaba estable de salud. La unidad en la que circulaba es propiedad de una casa editorial de la ciudad.