Vuelca unidad en camino viejo a Zaragoza

Se reportaba al número de emergencia 911 que se había suscitado una volcadura sobre el camino viejo a Zaragoza en el cual se reportaban personas lesionadas y entre ellos se encontraban dos menores de edad, que se reportaban como graves.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos los cuales trasladaron a dos adultos y a los dos menores lesionados al hospital general Dr. Salvador Chavarría para su atención médica, las personas trasladadas responden al nombre de Leticia Guadalupe Fuentes Rosas de 22 años y su menor hija Nahomy N de 9 meses de edad, Mariana González Eribez de 23 años y su hijo Carlos de 5 años de edad, todos eran reportados con estado de salud como estable.

Al lugar del accidente llegaron elementos de Tránsito municipal quienes se entrevistaron con el propietario de la unidad de nombre Héctor Javier Aguirre, quien conducía una unidad marca Nissan Versa color gris modelo 2018, que dijo a las autoridades que se dirigía con unas amistades al ejido El Remolino y que él desconocía esa carretera y que al salir de la curva perdió el control y esto provocó que volcaran, en el lugar se encontraban dos personas más mayores de edad quienes estaban un poco golpeadas y fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja y trasladadas a la clínica 11 del IMSS.

El conductor de la unidad sería trasladado al edificio de Seguridad Pública en lo que se recibía el parte médico de las personas lesionadas para poder definir su situación legal, ya que los daños en su unidad serían pagados por el seguro de la misma.