Vuelca unidad sobre Prolongación Pérez Treviño

La tarde del domingo se suscita un accidente vial, donde se veía involucrado un auto compacto que volcó luego de chocar contra el camellón central, los hechos ocurren sobre Prolongación Pérez Treviño a espaldas de la clínica 11 del IMSS.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos, los que atendieron a una persona del sexo masculino quien viajaba como acompañante en la unidad, que presentaba solo una leve cortada en el brazo derecho a la altura del codo, la persona solo recibió la atención en el lugar y no fue necesario su traslado al hospital.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con el conductor de la unidad, quien les comentó que él viajaba sobre la vialidad antes mencionada, cuando tempestivamente pierde el control de su unidad y al tratar de controlarla se impacta contra el camellón central y eso provocó que la unidad volcara sobre su lado derecho, causando daños materiales a la unidad.

La unidad accidentada es de la marca Chevrolet Spark color gris, propiedad del joven Sergio Barboza, el caso no sería consignado ante el Ministerio Público, ya que los daños solo fueron en la unidad afectada.