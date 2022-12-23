Vuelven a saturar caminos y puentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Desde la madrugada del jueves se evidenciaron nuevamente largas filas en Eagle Pass rumbo los Puentes Internacionales de esta frontera, ya que el flujo de paisanos que cruzan a Piedras Negras seguirá fluyendo rumbo al sur del país, al menos hasta este sábado de ‘Noche Buena’.

En este tenor, se repitió el escenario ocurrido la semana pasada, ya que, de nueva cuenta se vio abarrotado el módulo del Instituto Nacional de Migración a la altura del kilómetro 53 a la salida del municipio de Allende, con miles de autos norteamericanos solicitando su permiso de internación.

“No solo es la línea de aquel lado para el puente, también toma tiempo atravesar la ciudad de este lado y agarrar carretera, porque el tráfico está pesado por las fechas, pero, aquí es donde estamos atorados, somos muchos sacando el permiso”, explicó un paisano, en espera de su turno.

Cabe destacar que las quejas por lo lento de los tramites en el módulo del INM no se hicieron esperar, ya que, como ha ocurrido con anterioridad, los paisanos señalan que el personal disponible para atenderlos es insuficiente, aun conociendo que esta época del año, el movimiento de vehículos extranjeros por las carreteras de México se da en forma masiva.