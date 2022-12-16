Vuelven casos de COVID-19

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Después de semanas sin un solo contagio por COVID-19 en la localidad, los casos han vuelto a resurgir, aparentemente por la nueva variante “perro del infierno” (Cancerbero), registrando a al menos 4 pacientes nuevos, confirmó María de Jesús Vargas Castillo.

“Estamos viendo que en esta nueva cepa hay muchas personas asintomáticas, los cuales lamentablemente no se dan cuenta y pues no se cuidan en el aspecto de cuidarse con las medidas de salud necesarias”, mencionó la directora de Salud Municipal.

Dentro de los contagios, preocupa el tema de las vacaciones, donde familias enteras suelen reunirse masivamente para celebrar la navidad, situación que pudiera disparar una vez más los casos de COVID-19, debido a la falta de cuidados y por las aglomeraciones.

Añadió que ya es necesario el volver a cuidarse y sobre todo el buscar utilizar el cubrebocas, al igual que en otros municipios donde es muy necesario, para evitar el tema de contagios, por las fechas decembrinas.