Ya localizaron a persona reportada desaparecida

Detenido en la Unión Americana se encontraba un hombre que había sido reportado desaparecido, se había cambiado el nombre al momento de ser ingresado a la cárcel.

Marcos Reyes Calderón del Ministerio Público de la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, indicó que se logró ubicar a Alejandro Treviño Cárdenas.

Esta persona había sido reportada desaparecida por su padre el pasado fin de semana, refirió que llegó de Estados Unidos donde estuvo radicando de forma ilegal.

Se encontraba en Piedras Negras en el domicilio de su madre situado sobre la calle José Manuel Maldonado, en el sector Ejido Piedras Negras.

Salió de la vivienda indicando que iba a cruzar de forma ilegal por el Río Bravo para reunirse con su esposa quien es residente de la unión americana.

Sin embargo le perdieron la pista y ya no supieron nada sobre su paradero, por lo que fue reportado desaparecido.

Al estar realizándose las indagaciones fue localizado detenido en la vecina ciudad de Eagle Pass, no se le podía ubicar debido a que al momento de ser arrestado se cambió el nombre.

Dijo que no quería perjudicar a su familia y a el mismo por haber estado viviendo de forma ilegal en los Estados Unidos.

Ya con su localización se da por concluida la carpeta de investigación, la familia ya fue notificada de que está detenido.