Ya no despertó; muere al mezclar alcohol y drogas

PIEDRAS NEGRAS COAH. - Una mujer perdió la vida en la sala de urgencias del Hospital General Salvador Chavarría, luego de llegar inconsciente debido a una intoxicación por el consumo mezclado de drogas y alcohol.

Familiares de la hoy occisa, identificada como Tania Iveth Fuente, señalaron que había ingerido bebidas embriagantes y aparentemente combinándolas con drogas, situación que provocó que se desvaneciera de forma repentina.

Los socorristas brindaron la atención a la mujer, quien debido en la condición que se encontraba fue llevada de emergencia al Hospital General para su atención médica, lamentablemente horas más tarde fue reportada sin vida por parte de los médicos.

Autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.