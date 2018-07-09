Ya suman 18 Policías dados de baja en la corporación

En los 6 meses que van de la presente administración encabezada por la alcaldesa Sonia Villarreal, ya suman 18 elementos de Seguridad Pública los que han sido dados de baja de la corporación por distintos motivos.

A pesar de ese número de bajas, la corporación cuenta con la cantidad de 141 elementos, los cuales son los encargados de vigilancia de la ciudad así como de hacerse cargo de los percances viales que ocurren en la ciudad y de dar soporte en algunos puntos de la misma debido al congestionamiento vial que algunas veces se ocasiona, aparte de los 141 elementos policiacos se cuenta con el apoyo de 47 elementos del grupo de reacción de Fuerza Coahuila para la vigilancia en algunos sectores catalogados como conflictivos.

Las causas por las que se dieron de baja a los malos elementos son varias, desde la ausencia a trabajar o por la falta de disciplina hacia sus superiores, también existen los casos donde dos elementos fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control y confianza y dos de los elementos dados de baja por este motivo están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por los delitos de robo y tráfico de personas, también se dio de baja a dos elementos por jugar carreras en unidades de la corporación, el cual fue un caso muy sonado ya que se ventiló a través de las redes sociales.

También en este año algunos de los aspirantes a la Academia de Policía han sido dados de baja por indisciplina o por faltas y algunos han abandonado la corporación debido al estricto control con el cual se maneja.