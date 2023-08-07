Lamentan muerte de migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - "Es deshumanizante que se les está dando a los migrantes", señaló la madre Isabel Turcios, directora de la Casa del Migrante Frontera Digna en Piedras Negras.

La madre lamentó la muerte de dos migrantes en el río Bravo, uno de ellos cerca del muro fronterizo, e indicó que la situación que están pasando los migrantes es indignante.

"El llamado de la iglesia, del Papa Francisco, es que todos se sumen a ser puentes y no obstáculos, cada persona que sale de su país es por realidades concretas, de hambre, de amenazas, el propio medio ambiente que hace que la gente se desespere", dijo.

Sobre la colocación del muro flotante, consideró que la migración no ha parado, sigue y se observa diariamente en el espacio en el que atiende a la población migrante.

"La migración sigue igual. Yo que estoy todo el día con los migrantes, aquí recibiendo, no le puedo decir que haya bajado, no. La migración es la misma cantidad de personas que buscan la manera de cómo pasar y son grupos grandes que van", finalizó la madre Isabel Turcios.