Piden agregar autos que inicien con letra en regularización

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar que no hay cambios o actualizaciones en el decreto de regularización de autos extranjeros, un gran número de propietarios de vehículos fuera del plan, con número de serie que inicia en letra, siguen esperanzados a que esto cambie.

"Referimos mediante un escrito que hay cerca de 8 millones de carros más aún que los del número aquí en México" refirió Raúl Villarreal líder de la UDC

Agregó “se espera que para el mes de septiembre se tengan novedades para regularización de carros que inicien con letra”.

Se mantiene la confianza de tener respuesta ante esta petición antes de que se dé por concluido el presente decreto.