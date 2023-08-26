Tiene STIRTT elección interna

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Hasta 46 agremiados locales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT) ejercieron su derecho para elegir al nuevo secretario del consejo nacional.

Este ejercicio inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 8 de la noche, mediante el voto libre y secreto, con una participación que fluyó de manera ordenada.

"Debido a la exigencia de la base trabajadora, la Ley nos permitió el derecho a tener un congreso nacional y elegir a nuestros dirigentes mediante una votación nacional se estará eligiendo a nuestro dirigente que velará primeramente por los derechos de la base trabajadora", señaló Juan Manuel Montero Olvera, secretario general de sección Coahuila Norte de STIRTT.

Dos candidatos conforman las boletas siendo Olga Lidia Mimbela de la ciudad de Chihuahua y Francisco Contreras de Ciudad Obregón buscan ocupar el cargo de Secretario General del Consejo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones.

Esta acción es en respuesta de la solicitud interpuesta por la base trabajadora al pedir a las autoridades competentes que fuera elegido el nuevo dirigente por medio de la votación democrática.