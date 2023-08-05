57 denuncias el mes pasado en Ministerio Público

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El pasado mes de julio la Fiscalía en la región norte 01 registró un total de 57 denuncias por distintos delitos cometidos en la ciudad, denuncias por amenazas son las que más resaltan.

El agente del Ministerio Público Juan Carlos Rivas, señaló que, entre las denuncias recibidas, se encuentran, lesiones, violencia familiar, robos en sus distintas modalidades, detallando que es en ese orden como se han estado presentando.

Aseguró que mediante las denuncias que se realizan se inicia con las carpetas de investigación, expresó que se ha logrado esclarecer algunos delitos, donde se solicita orden de aprehensión en contra del o los presuntos responsables de dichos actos.

“En este mes que acaba de terminar tenemos por ahí un total de 57 delitos que se registraron en esta ciudad, se trata de amenazas, lesiones, robos en sus distintas modalidades, hemos logrado esclarecer algunos delitos donde se solicita una orden judicial para lograr detener a los presuntos responsables”.