La voz en tu colonia: Denuncian abandono del municipio a la 100 Casas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Habitantes de la colonia 100 Casas alzaron la voz para denunciar una serie de problemáticas que arrastran desde hace años, sin que hasta el momento hayan recibido atención efectiva por parte de las autoridades municipales ni del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Durante un recorrido realizado por La Voz, vecinos como el señor Valente Acosta señalaron que la principal molestia es la baja presión del agua potable. "O nos bañamos o lavamos la loza, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo porque no sale suficiente agua", explicó.

Acosta también denunció que, pese a haber solicitado desde hace más de un año la reposición de su medidor dañado, SIMAS no ha acudido a instalarlo, a pesar de haber hecho el reporte. "Me dijeron que la siguiente semana lo pondrían, pero ha pasado un año y no vienen. No quiero que luego me multen por algo que ya reporté", dijo con preocupación.

Además del problema con el agua, los vecinos se quejaron del deterioro de las calles. Leticia Yruega, quien habita la colonia desde hace más de medio siglo, relató que las calles están agrietadas y llenas de baches, y que sólo una vez han recibido mantenimiento. "Debería venir Jacobo (Rodríguez, director de Obras Públicas) a ver cómo están, para que las repare", señaló.

Las calles Andrés Viesca, Flores Magón, Juan de la Barrera, Heriberto J., Primera y Segunda presentan severos daños en su carpeta asfáltica, lo que complica el tránsito vehicular y pone en riesgo a peatones.

Otro punto de conflicto es un domicilio abandonado en la esquina de Ignacio Altamirano y el callejón hacia la calle Primera, convertido en basurero clandestino. "Siempre hay basura, escombros, y eso representa un foco de infección", denunciaron los colonos, pidiendo limpieza inmediata por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, el señor José reportó deficiencias en el alumbrado público en tramos de las calles Andrés Viesca e Ignacio Altamirano. "Hace falta luz para que las personas se sientan seguras al caminar por aquí en la noche", dijo, y aunque no se han registrado asaltos recientes, temen que la oscuridad favorezca actos delictivos.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que den solución a estas demandas básicas, y exigieron que las promesas incumplidas no sigan acumulándose en el olvido.