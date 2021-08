Abarrotan Servicios Educativos

El Director de Servicios Educativos en la Región Norte, Aron Rodríguez de Lara, señaló que en el ciclo escolar pasado se tuvo una deserción del 40% de alumnos, de quienes no se supo nada de ellos, no entregaron tareas, no se reportaban en sus clases, o simplemente dejaron de estudiar.

Ahora son estos padres de familia los que acudieron a las oficinas educativas, para poder buscar un acomodo para sus hijos en alguna escuela de la región norte, argumentando que se les pasó la fecha de inscripción, o simplemente no realizaron el proceso de inscripción; incluso, existen casos de padres de padres de familia que vienen de otra parte del interior de la República, y buscan una escuela para los menores

“Fue el 40% de alumnos que se desconectaron de las clases en línea, ahora son los padres de estos alumnos que los están tratando de rescatar y vienen a inscribir a sus hijos porque dejaron de estudiar, sin duda las clases en línea no fue un buen resultado”; señaló el director de Servicios Educativos.

Mencionó que en el ciclo escolar que esta por empezar, el panorama se encuentra complicado debido a la alza de contagios de COVID-19, pero con responsabilidad y acatando las medidas sanitarias todo puede ser posible, así mismo, reiteró que el regreso a clases es el próximo 23 de agosto.