"Aborté en la clandestinidad"

Alejandra "N" de 32 años y madre de tres menores, pasó hace algunos años por la experiencia de un aborto bajo la clandestinidad, hoy, se pronuncia a favor de la decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado.

"Estoy a favor del aborto, entiendo que como mujer el tema está lleno de prejuicios debido a que es una decisión a tomar bastante fuerte, sin embargo, las circunstancias que te orillan a pensar en esa decisión, por lo general son más fuertes que los prejuicios", mencionó.

El tema del aborto es bastante complejo y ante lo mismo no todos piensan igual.

"A los 22 años y ya con 1 hija, estuve embarazada por segunda ocasión, en ese momento pasaba por una racha de mucha presión social por parte de la familia de mi pareja, ya que éramos de diferentes clases sociales y nuestra relación se vio envuelta en obstáculos, debido a nuestra inmadurez para afrontar la situación de la mejor manera decidimos no tenerlo, para esto yo ya había pasado anteriormente por un aborto clínico, pues mi bebé venía con una malformación genética".

Prosiguió, "tomar una decisión de esa índole es bastante difícil, sobre todo en este tiempo en el que aún era ilegal, sentirte sola con esa gran responsabilidad por venir genera un gran peso, sobre todo porque las personas llámese familia, amigos, etc., por más que quieran ayudarte no están en tus zapatos, al final de cuentas es algo por lo que una mujer atraviesa sola, por eso, independientemente de la razón que una mujer tenga para practicarse un aborto estoy de acuerdo con su despenalización, ya que eso genera en nosotras quitarnos un peso de encima si las cosas salen mal en nuestra relación o por algún abuso que comentan en nuestra contra".

Consiente de todo lo que se dice sobre este tema, Alejandra "N" confía en que cada mujer que llegue a practicarse un aborto lo hará como último recurso y por un motivo válido.

"Actualmente soy madre de 3 y estoy totalmente a favor de la familia, pero también a favor de la mujer y de lo que es mejor para ella, aún vivimos en un país dominado por el patriarcado y en muchos de los casos nuestros problemas no son entendidos ni escuchados, en el pasado, tener que tomar la decisión de abortar me generó mucha presión, culpabilidad, confusión, miedo, sin embargo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, ya que al final de cuentas solo yo sabía que era lo mejor para mí a pesar de las opiniones negativas, es por eso que apoyo esta decisión y mi recomendación para cada mujer es que cuiden de sí mismas para no tener que pasar por eso, pero en caso de ser necesario, que no se sientan mal por hacerlo", finalizó.