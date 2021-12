Aborto solo dentro de las 22 semanas aclara Médico

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El ginecólogo nigropetense, Ángel Humberto García Reyes, señaló que los grupos "pro vida", que hablan de que se puede tener un aborto a los 9 meses lo dicen desde la ignorancia.

Lo anterior, tras la difusión que un grupo activista realizó en Piedras Negras, dentro de las pláticas de orientación en temas relacionados con el aborto y sus consecuencias.

"Un aborto solo se puede practicar cuando el feto pesa menos de 500 gramos y como máximo hasta las 22 semanas de gestación, debido a que, después de este tiempo, ya se considera como un feto maduro y llamarle aborto es un término incorrecto", indicó el ginecólogo.

Destacó que si bien, el número de solicitudes no se ha incrementado desde la despenalización, y pese a que no está a favor del aborto, su función como médico es proceder de acuerdo a su consciencia y conocimiento, para orientar y ayudar a la paciente.

El ginecólogo destacó que como médico hay que ser flexibles y respetar todos los puntos de vista de las pacientes.

"Yo sé que esto causa mucho escozor en la sociedad y a lo mejor piensan que uno está a favor del aborto, no, es simplemente verlo con un criterio más amplio, que las decisiones que toma una persona son respetables, aunque uno no esté de acuerdo con ellas", señaló.

El ginecólogo mencionó que en Coahuila existe un alto índice de morbi-mortalidad en mujeres embarazadas que recurrían a abortos clandestinos, pues desde antes de ser despenalizado, esta práctica ya era recurrente.

"El hecho de que se penalice o restrinja una actitud, no quiere decir que no lo va a hacer, quien quiera hacerlo, cuando ya está decidida y aquí el problema es que lo va a hacer en condiciones no favorables para su salud", destacó García Reyes.