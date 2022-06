Abre debate prohibición de vapeadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Hasta hace unos días se dio a conocer, mediante un decreto emitido por el Gobierno Federal, la prohibición del mercadeo de los cigarros electrónicos y vapeadores, debido a las afectaciones importantes que tiene para la salud del cuerpo humano, lo que ha desatado un debate entre la población en si se debería o no prohibirse.

Héctor Gallegos, comerciante de ese tipo de productos, señaló que él empezó a venderlos por hobby, además de usarlo como un ingreso extra a su trabajo formal, lo cual le benefició mucho debido a que llegaba a ganar más de dos mil pesos a la semana.

"Les vendía a los chavos de 3 a 4 vapeadores por semana porque no les duraba un día, se puso muy de moda el consumirlos de un momento para otro", declaró.

Expresó que tenía noción de la prohibición en otros países, como lo hizo el país vecino del norte Estados Unidos, sin embargo, no pensó que se llegara a impedir su venta en México porque en realidad son muy populares entre los jóvenes y adultos, por lo que deja una buena derrama económica con estos productos.

A sí mismo, expresó que entiende el impacto negativo que conlleva consumir los vapeadores, por los daños que deja para la salud de las personas y el medio ambiente, no obstante, también cree que este decreto no impedirá su comercialización debido a que se empezarán a vender, como se dice generalmente "por debajo del agua".

Por otra parte, Gerónimo Robledo, ex consumidor de los cigarrillos electrónicos, comentó que en él tuvo repercusiones graves fumar los vapeadores, creándole taquicardias, lo que después le explicaron que del 100 por ciento del humo que inhalaba, sólo exhalaba el 20 por ciento inflando sus pulmones de humo acelerando su corazón.

"Un mes me fue suficiente para notar cambios en mi salud, no tenía conocimiento de lo que podrían provocar los cigarros y tampoco sabía si los vapeadores eran de buena calidad, únicamente me preocupaba por tener uno nuevo para antes de que se me terminara el que usaba en ese momento", explicó.

Reconoció que, de no haber pasado por esta situación, probablemente estaría en contra de que se prohibieran los cigarros electrónicos, pero ahora que vivió de primera mano los daños que ocasionan, está favor de que no se usen.