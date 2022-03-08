SALTILLO, COAH. - En la capital del estado de Coahuila se realizó la sesión del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, donde la alcaldesa Pily Valenzuela tuvo participación activa.

Esta sesión se realizó con el fin de reafirmar el compromiso que se tiene con la lucha de las mujeres, por una vida libre de violencia, acceso a las mismas oportunidades y marcar una igualdad entre hombres y mujeres del estado, que serán aterrizadas en el municipio de Nava.

“Nuestro objetivo común es impulsar políticas públicas y acciones destinadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como a la promoción de la igualdad”, señaló el gobernador.