Contactanos
Piedras Negras

Acude Pily Valenzuela al foro por la igualdad

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la sesión estatal para la igualdad entre hombres y mujeres

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 marzo, 2022 - 08:45 p.m.
La alcaldesa de Nava, Pilar Valenzuela Gallardo participó junto a alcaldes, funcionarios y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en la sesión del Sistema Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La alcaldesa de Nava, Pilar Valenzuela Gallardo participó junto a alcaldes, funcionarios y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en la sesión del Sistema Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

SALTILLO, COAH. - En la capital del estado de Coahuila se realizó la sesión del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, donde la alcaldesa Pily Valenzuela tuvo participación activa.

Placeholder

Esta sesión se realizó con el fin de reafirmar el compromiso que se tiene con la lucha de las mujeres, por una vida libre de violencia, acceso a las mismas oportunidades y marcar una igualdad entre hombres y mujeres del estado, que serán aterrizadas en el municipio de Nava.

Placeholder

“Nuestro objetivo común es impulsar políticas públicas y acciones destinadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como a la promoción de la igualdad”, señaló el gobernador.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados