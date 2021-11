Advierte Aduana "Que vengan con su comprobante"

Eagle Pass, TX.- El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza en Eagle Pass, estará solicitando cualquier comprobante oficial de vacunación a turistas mexicanos, tras la reapertura de puentes para viajes no esenciales, programada para este lunes 8 de noviembre.

"Que vengan listos con su comprobante de vacuna por favor; No quiero estar regresando a mucha gente porque no están vacunados o porque no traen comprobante", agregó Paul del Rincón.

El Director de CBP, Paul del Rincón, dio a conocer que los comprobantes para demostrar que están completamente vacunados, pueden ser las hojas entregadas durante la vacunación o el certificado oficial impreso, preferentemente el original y no copia fotostática, para acelerar el proceso de revisión por parte de los agentes.

"de preferencia que sea el original para que el agente federal tenga mejor facilidad para verificar que sea auténtico, en lo que se acostumbra a revisar este tipo de documentos", apuntó.

Destacó que, en su defecto, los agentes de Aduana podrían aceptar documentos presentados en el celular, pero estos no leerán los códigos QR.

"El comprobante que sea, como lo tengan, como se los dieron en el lugar de vacunación ese es el comprobante que deben de traer", mencionó.

Estos lineamientos aplican para todos los turistas mexicanos mayores de 18 años, mientras que los menores de edad no requieren evidencia de vacunación para ingresar al país, siempre y cuando viajen acompañados de sus padres o algún adulto.