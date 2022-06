Afectaría recesión a sector aduanero por inflación en USA

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El cierre de este primer semestre para los agentes aduanales está estable, la actividad económica ha mejorado desde el año pasado en el que todavía estaba presente el confinamiento por la pandemia, sin embargo, se teme que el comienzo de alguna recesión por la etapa inflacionaria que está viviendo el país vecino de Estados Unidos.

Ernesto Vela Reyna, quien preside la Asociación de Agentes Aduanales de la ciudad, comentó que por esta situación no se han visto perjudicados ni económicamente ni en transportación, pero eso no significa que no estén alerta a cualquier cosa pase.

"Yo espero que siga aumentando (la actividad comercial y económica), debido a que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en cuanto aranceles e impuestos, por lo que empresas americanas que anteriormente operaban en China, están viniendo a ciudades como la nuestra a establecer sus instalaciones", informó.

Con respecto a eso, señaló que no hubo nada que interrumpiera masivamente a la industria de la exportación, con excepción de algunas contingencias esporádicas en las aduanas que afectaron mínimamente, las cuales fueron resueltas en dos horas o menos cuando se presentaban.