Afirma funcionario "No tiene chamba, el que no quiere"

Piedras Negras, Coah.- Con más de 600 vacantes ofertándose en la Feria del Empleo, "no tiene chamba, el que no quiere", señaló el director de Desarrollo Económico del Municipio, Alberto Flores García.

En estos eventos se reúnen las empresas reclutadoras en un mismo techo para que los buscadores de empleo puedan enterarse de los perfiles laborales que piden y aplicar a las vacantes.

El también empresario mencionó que, hay personas que aun ante estas oportunidades no se están acerando, y si es así no llegan a tiempo o no acuden a la cita.

Indicó que en Piedras Negras hay empleo, y lo muestra los indicadores anuales que ya fueron rebasadas de una meta de mil 500, a la fecha están alcanzando los 2 mil, más lo que se genere en la Feria del Empleo.

Agregó que falta el último trimestre del año, durante el cual se estima continúe la generación de nuevos empleos.