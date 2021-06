Agilizarán accesos a Eagle Pass

Piedras Negras

En el Puente 1 solo será para ciudadanos con tarjetas electrónicas o de radiofrecuencia, mientras que en el II, para personas que presenten su acta de nacimiento o licencia de conducir de Estados Unidos

A partir de este próximo lunes 21 de junio se implementará un plan piloto en ambos puentes internacionales de Piedras Negras para agilizar los accesos de ciudadanos estadounidenses que regresan de México, anunció el Jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Eagle Pass, Paul del Rincón, tras una reunión con autoridades de ambas ciudades.

El plan consistirá en lo siguiente: en el Puente Internacional 1 solo se admitirá a personas que comprueben su calidad de ciudadanos con tarjetas electrónicas o de radiofrecuencia, mientras que en el segundo puerto fronterizo a personas que presenten su acta de nacimiento o licencia de conducir de Estados Unidos, según se confirmó ayer.

Otro de los puntos más importantes dados a conocer fue que con este proyecto los ciudadanos que sean parte del programa Global Entry y SENTRI podrán ingresar con menor demora. Ahora, ellos deberán tomar el camino a través de la calle Fuente y acceder frente al Hotel del Ferrocarril, donde habrá personal mexicano que les solicitará el documento correspondiente, sin necesidad de hacer fila previa para pasar a la caseta de cobro y posteriormente al puente.

Debido a que algunos ciudadanos optan por presentar su acta de nacimiento, los agentes de migración debían validar manualmente el documento, lo que ralentizaba el proceso.

"Estaremos listos el 21 (de junio). Hasta la fecha las restricciones (sobre cruces no esenciales) siguen en su lugar, no ha cambiado en nada, en cuanto sepamos si el 21 se va a abrir la frontera o no, nosotros avisaremos", dijo Del Rincón.