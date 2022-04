Agreden a reportero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Por el delito de amenazas y lesiones, fueron vinculados a proceso dos sujetos identificados como Luis "N" y Alfredo "N", que agredieron a un reportero mientras transmitía en vivo una situación con migrantes en el paseo del río. Indicó que los agresores le decían que borrara el video mientras lo golpeaban e insultaban, pero todo quedó grabado y fue tomado como evidencia. En audiencia inicial ante el Agente del Ministerio Público especializado en delitos cometidos en contra de periodistas se solicitó el auto de vinculación, en donde además se expusieron las pruebas en contra de las personas por los hechos cometidos.

"Eran dos sujetos que estaban prácticamente tomando en vía pública, andaban en evidente estado de ebriedad y simplemente me atacaron, me empezaron a golpear, me empezaron a patalear y me querían aventar al río", mencionó John William Ritchie, quien fue víctima de estos agresores.

Trascendió que se impusieron medidas cautelares para los agresores, de no acercarse a la víctima ni a los márgenes del Río Bravo.