Aislarse es lo adecuado ante síntomas de Covid

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante el incremento en la demanda de pruebas de PCR y de Antígenos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 indicó que no es necesario realizárselas tan pronto, lo ideal es esperar a que aparezcan los síntomas.

"Como tiene que haber suficiente carga viral para detectar ese antígeno, no se recomienda realizar muy contiguo al tiempo de contagio, si nosotros tuvimos contacto con una persona positiva el día de hoy, muchas veces queremos hacernos la prueba el mismo día o al siguiente, no le damos suficiente tiempo al virus para que emita esa carga viral y que pueda ser detectado por la prueba, por lo cual no se recomienda hacerse en los primeros tres o cuatro días posteriores al contacto", señaló Iván Alejandro Moscoso González.

La indicación es que la prueba se realice cuatro días después y que ya haya sintomatología para que la prueba tenga mayor efectividad, pues de lo contrario, si se hace en un tiempo menor al señalado, la posibilidad de un falso negativo es elevada.

En el caso de las personas asintomáticas, Moscoso González mencionó que lo que se recomienda es el aislamiento, el iniciar con la cuarentena principalmente y monitorizar la sintomatología.

"Si la persona observa que al quinto o sexto día no hay síntomas de Covid, después de haber estado con alguien positivo, ya se pudiera incorporar a sus actividades normales aplicando las medidas de salud que ya conocemos", declaró.

Iván Alejandro señaló que la prueba anti covid es una herramienta que el medico utiliza para orientar el manejo del paciente en cierta medida, realmente no es una obligación y no esta normado como parte del protocolo.

"Principalmente porque la sintomatología es característica, pudiese confundirse con un cuadro gripal, sin embargo, en nuestra época la importancia del aislamiento es importante independientemente si es un resfriado, si es COVID o si es Influenza ya que tiene los mismos mecanismos de transmisión, el principal es por vía aérea, entonces no es preponderante realizarse una prueba hablando del paciente", agregó.

Destaco que los mas importante para los trabajadores de la salud es que si las personas presentan algún sin toma o bien, tuvieron contacto con un positivo, se aíslen inmediatamente antes de realizarse una prueba.

"Realmente no esta dentro del protocolo o de los lineamentos que todos tengan que hacerse una prueba, se hace en ciertos grupos de edad, los que pudieran ser vulnerables, en donde el diagnostico diferencial es de suma importancia para realizar algún procedimiento o para iniciar con algún tratamiento como por ejemplo, si es importante diferenciar entre eso y un paciente con tuberculosis, o pacientes que tienen una descompensación importante, es donde se está ponderando las pruebas anti COVID", finalizó.