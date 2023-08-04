Al alza cultura de cuidados de salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La falta de información es el primer factor que detonan los padecimientos como el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, quistes ováricos por mencionar algunos, con el paso del tiempo ha aumentado hasta un 80 por ciento el interés de las mujeres en el cuidado de la salud.

La cultura de un acercamiento al médico especialista en la salud de las mujeres está en constante incremento; cabe señalar que las jornadas de orientación y concientización que se realizan en diferentes grupos promueven las revisiones que benefician en la detección de padecimientos.

Exámenes ginecológicos como el Papanicolau, la revisión de glándulas mamarias era una especie de tabú, no se sentían cómodas en las revisiones, además de temas como el machismo donde el hombre no veía con buenos ojos que su mujer fuera explorada de manera clínica han ido disminuyendo.

El doctor Ángel Humberto García Reyes, médico Ginecoobstetra con 42 años de ejercer esta profesión, señala que se ha visto cómo las mujeres se han interesado en temas del cuidado de la salud y acuden por su cuenta para revisiones de prevención.