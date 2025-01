Alertan por falsos inspectores en el municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la conferencia matutina encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez, las autoridades municipales alertaron sobre la presencia de personas que se hacen pasar por inspectores con el fin de cometer abusos contra la ciudadanía.

Lizbeth Aimeé Tamez Delgado, directora del Departamento de Inspectores, informó que al menos tres individuos han sido detectados operando de manera irregular, haciéndose pasar por personal de la dependencia.

"Me han llegado reportes donde señalan que un supuesto inspector ha despojado a personas de sus pertenencias. Yo siempre aclaro que nuestro personal porta un gafete de identificación y una cámara de solapa en todo momento. Si alguien no cuenta con estos elementos, es un indicativo de que no pertenece al departamento", explicó la funcionaria.

Ante esta situación, Tamez Delgado pidió a la ciudadanía que haya sido víctima de estos falsos inspectores acudir a la Dirección de Inspectores para presentar su testimonio y aportar datos que permitan su identificación.