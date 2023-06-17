Alistan festejos del Día del padre

Ciudad Acuña, Coah.- Comerciantes locales esperan tener una buena venta con el Día del padre desde restaurantes, hasta comercios departamentales.

La directora de la Cámara de Comercio señaló que se tiene una esperanza de que aumente en un 40% las ventas tradicionales en estos días de festejo.

Los restaurantes son los que incrementan sus horas de atencion debido a que obtienen una gran visita de familias co los padres para festejar.

“Esperamos que a los comerciantes les vaya de lo mejor, puesto que se preparan durante temporadas antes para ofrecer descuentos a la ciudadanía” comentó Carmen Cornelio.