Alzan la voz en favor de la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Interesados en proteger la vida, tanto de los no nacidos, como de sus madres, el grupo "Voces por la Vida" lleva pláticas a los jóvenes para crear consciencia sobre los peligros del aborto.

María Isabel Borrego Lorenzo, señaló que la actual campaña que se tiene para promover el aborto resulta contraproducente, pues el desconocimiento de lo que sucede durante la gestación influye para que se tomen decisiones equivocadas.

"Estamos muy interesados en formar a los jóvenes e informarlos porque ahorita ellos están muy susceptibles de recibir información de todas partes, buena y mala, entonces lo que nosotros queremos es enseñarles a valorar la vida y lo que es el proceso de gestación porque cuando no se conoce no se ama y menos se defiende", señaló.

A través de un seminario se pretende dar a conocer las herramientas necesarias para que los jóvenes tengan los argumentos para defender la vida después.

"Mensajes como ´sin globito no hay fiesta´ indirectamente dan ´permiso´ a los jóvenes y ya no escuchan la consecuencia, de que si no te cuidas puedes tener un bebé, los adolescentes así son ya que aún no tienen una consciencia desarrollada", mencionó Borrego Lorenzo.

Indicó que todos los anticonceptivos tienen un porcentaje de falla, lo que indica que, si bien los jóvenes utilizan algún método, eso no los exime de un embarazo, sin embargo, ese punto no se da a conocer.

Finalmente, María Isabel señaló que a partir del próximo año se retomarán las actividades con el grupo "Voces por la Vida" para llevar el mensaje a favor de la vida a la mayor cantidad de personas.